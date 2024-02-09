На трассе «Сочи Автодром» в рамках ВФМ-2024 пройдут фиджитал-гонки

На Всемирном фестивале молодежи на трассе «Сочи Автодром» состоятся фиджитал-гонки G-Drive. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Отмечается, что соревнования, который пройдут 2 и 3 марта, станут одним из мероприятий международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего».

Как уточнили организаторы, фиджитал-гонки пройдут в формате смешанной эстафеты. Так, пилоты в рамках мероприятия пройдут трассу как на реальном гоночном треке, так и в виртуальном рейс-симуляторе.

Всего в соревновании примут участие 14 команд — 28 пилотов из 15 стран мира. Отмечается, что в первый день фестиваля участники пройдут квалификацию, а во второй — будет определен победитель.

Отмечается, что в соревнованиях поучаствуют многократный победитель международных гонок Роман Русинов, экс-участники чемпионата FIA «Формула-3» Александр Смоляр и Михаэль Белов, чемпионка России по кольцевым автогонкам Ирина Сидоркова, победитель американской серии Ле-Ман Луис Диас из Мексики, участник чемпионатов в классе «Формула-1» и «Формула E» Роберто Мери из Испании и другие опытные пилоты.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи пройдет в марте 2024 года в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Он направлен на развитие международного молодежного сотрудничества В ВФМ-2024 примут участие 20 тысяч молодых лидеров в различных сферах. Его организатором выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).