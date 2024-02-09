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Молодые промышленники представят свои проекты на Всемирном фестивале молодежи

На Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе» пройдет промышленный форум

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Пресс-служба федеральной территории Сириус

Международный промышленный форум, в рамках которого молодые промышленники представят свои проекты и разработки, пройдет на Всемирном фестивале молодежи с 2 по 6 марта. Об этом сообщили в Клубе молодых промышленников, который является организатором мероприятия.

Промышленный форум станет крупной диалоговой площадкой для активных и целеустремленных представителей индустрии. На нем выступят авторы стартапов, основатели малых и средних предприятий, руководители корпораций и отраслевых промышленных союзов.

Гости форума смогут познакомиться с актуальными тенденциями индустрии.

Организаторы приглашают к участию всех, кто заинтересован в развитии технологического предпринимательства, создании собственных проектов, профессиональном росте в сфере промышленности.

По словам председателя Клуба молодых промышленников Антона Ковалева, участники Всемирного фестиваля молодежи смогут повысить свои навыки и компетенции, найти практические решения современным вызовам, с которыми сталкивается новое поколение в разных сферах.

Он отметил, что посетители промышленного форума смогут обсудить вопросы развития бизнеса и построения стартап-проектов с ведущими специалистами этой области.

«Участники смогут погрузиться в мир промышленности и открыть ее для себя с новой стороны», — рассказал Ковалев.

В дни проведения форума на федеральной территории «Сириус» будут организованы сессии, мастер-классы, стартап-шоу, баттлы, посвященные перспективам развития индустрии и бизнеса, а также выставка промышленных проектов «Мы — будущее». На ней представят продукция 50 предприятий из 37 регионов.

Клуб молодых промышленников объединяет руководителей предприятий возрастом до 40 лет. Предприятия членов клуба относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, годовой доход которых составляет от 120 млн до 2 млрд рублей, а численность сотрудников не превышает 250 человек.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет на федеральной территории «Сириус» в марте 2024 года. В нем примут участие 20 тыс. российских и иностранных школьников и студентов — молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа.

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