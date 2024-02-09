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Гоблин озвучил аудиоверсию книги Ольги Усковой «Этюды Черни»

В сети появилась аудиоверсия книги Ольги Усковой в озвучке Дмитрия Пучкова

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Pexels

Российский блогер, писатель и публицист Дмитрий Пучков (Гоблин) озвучил книгу Ольги Усковой «Этюды Черни». Аудиоверсия книги была опубликована 6 февраля.

По словам Пучкова, она работал над озвучиванием с удовольствием. При этом он назвал проект интересным. Отмечается, что это первая аудиокнига в его исполнении.

«Каким бы странным не показалось, но происходящее в книге можно наблюдать воочию в реальной жизни. Многое натурально происходит на наших глазах. Кроме того, у нас с Ольгой практически полное совпадение картины мира. Уверен, наша совместная работа станет одной из наиболее заметных и востребованных на российском книжном и медийном рынке», — сказал блогер.

В свою очередь, Ускова рассказала, что в исполнении Пучкова роман ей показался совершенно другим произведением.

«Но это — шедеврально. Многие знаковые работы приобретали нужный смысл только в переводе «This Russian Goblin». И я счастлива, что стала соучастником его нового гениального произведения, после «Клана Сопрано», - «Аудиокниги «Этюды Черни», — сказала она.

По словам Усковой, Пучков добавил в произведение свою харизму. Она добавила, что при прослушивании аудиокниги появилось ощущение просмотра фильма в озвучке блогера.

Напомним, роман «Этюды Черни» стал первым в мире произведением, написанным непосредственно создателем технологий искусственного интеллекта (ИИ) в соавторстве с системой ИИ «Ипполит 1.0». Отмечается, что Ускова возглавляет компанию Cognitive Pilot (дочерняя компания Сбера и Cognitive Technologies), сотрудниками которой была разработана нейросеть.

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