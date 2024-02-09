Индиец вернулся домой спустя 22 года после пропажи

В Индии мужчина, пропавший 22 года назад, вернулся домой, пишет The Indian Express.

Как пишут СМИ, мужчина пропал в 2002 году, когда ему было 11 лет. Это произошло после того, как мать на него накричала. До 2024 года его судьба была неизвестна семье, пока индиец сам не вернулся домой. Оказалось, все это время он был монахом и жил в храме.

«Члены семьи опасались, что с ним мог произойти несчастный случай. Теперь же мужчина спустя 22 года вернулся домой», — говорится в сообщении.

После того, как об этой истории узнали пользователи соцсетей, они порадовались за женщину, которая снова увидела своего сына. А некоторые комментаторы осудили мужчину за то, что он бросил семью и не сообщал о своем местоположении.

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