В России поступил в продажу самый тонкий смартфон в мире

Компания «М.Видео-Эльдорадо» открыла предзаказ на складной смартфон Honor Magic V2. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-релиз компании «М.Видео-Эльдорадо»

Продемонстрированный еще летом 2023 года смартфон считается самым тонким складным сенсорным телефоном на рынке. Толщина его корпуса в сложенном состоянии составляет 9,9 мм, а в раскрытом — 4,7 мм. В российской сети магазинов аппарат будут продавать за 160 тыс. руб. за версию с 16 гигабайтами оперативной и 512 гигабайтами встроенной памяти.

В пресс-релизе отмечается, что на этапе предзаказа Honor Magic V2 можно приобрести дешевле на 20 тыс. руб. — скидка включена в стоимость. А за оформление заказа в период с 9 по 19 февраля каждый покупатель может рассчитывать на подарок в виде планшета Honor Pad X9 LTE и бесплатную замену экрана в течение 6 месяцев.

Представители сети отметили, что за 2023 год спрос на складные смартфоны в «М.Видео-Эльдорадо» увеличился в четыре раза.

«Гибкие смартфоны продолжают эволюцию, <...> привлекают внимание все более широкой аудитории, которая ищет в стильных девайсах с большим дисплеем новые эмоции», — заявил глава департамента «Телеком» в «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров.

До того в сети появились фото потенциально хитового смартфона Samsung.

Ранее были названы самые продаваемые смартфоны 2023 года.