Аналитики назвали любимую пиццу россиян

Пицца «Пепперони» в прошлом году вошла в топ-10 самых популярных блюд сервиса Яндекс Еда. Об этом сообщила пресс-служба сервиса, изучившего в честь Всемирного дня пиццы, который отмечается 9 февраля, какие именно виды этого блюда заказывают россияне с доставкой из ресторанов и кафе.

В компании отметили, что популярность «Пепперони» постоянно растет. На ее долю приходилось более четверти всех заказов с пиццей, на долю «Маргариты» — более 13%, а на «Четыре сыра» — более 11%. При этом на заказы пиццы с ананасами пришлось всего порядка 3% от всех заказов пиццы.

Клиенты сервиса заказывают пиццу как для себя, так и для всей семьи или большой компании. Например, житель Нижнего Новгорода заказал 195 пицц в одном заказе. Такие большие заказы обычно доставляются на машинах или в помощь курьеру вызывается такси, рассказали в компании.

Вместе с пиццей заказывают и другие блюда. Чаще всего — салат «Цезарь», сырный соус и колу.

Кроме того, вместе с пиццей клиента сервиса нередко заказывают пасту, например, «Карбонару» и супы — борщ или том ям.