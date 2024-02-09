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На севере Москвы ребенка госпитализировали из бассейна

На севере Москвы 11-летнего мальчика из бассейна забрали в больницу

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Из бассейна школы Олимпийского резерва на севере Москвы госпитализировали школьника после выброса газа. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в бассейне «Север» в Керамическом проезде. По предварительным данным, дети, которые были на занятиях, почувствовали резкий запах, после чего у некоторых появился кашель, часть детей сообщили о недомогании: их тошнило. Одного из пловцов, 11-летнего школьника, забрали в больницу.

Источник выброса газа уточняется.

Ранее под Уфой пятеро детей и подростков отравились парами хлора в бассейне.

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