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«Это мракобесие»: профессор оценил мнение митрополита Екатеринбургского о вакцинации

Профессор Альтштейн назвал мнение митрополита Евгения о вакцинации мракобесием

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Мнение митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения о том, что прививки являются инструментом для манипуляций людьми, — это «явление мракобесия». Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Я считаю, что это явление мракобесия. Дело в том, что вакцина — это средство, которое было разработано еще в XIX веке, постепенно оно улучшалось, постепенно вакцины становились все более и более эффективными. <...> В настоящее время мы располагаем целым набором исключительно важных вакцин для вакцинации детей, особенно против детских инфекций, таких болезней как полиомиелит, корь, дифтерия, столбняк, коклюш», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, нельзя отрицать то, что вакцины являются очень эффективными и полезными для борьбы с инфекциями.

Накануне митрополит Евгений заявил, что вакцины, маски, прививки, социальные сети являются проявлением деятельности тайных сил, которые через земных ставленников заставляют людей поклоняться Сатане. Он отметил, что маски, как и регистрация в соцсетях, являются специальной одеждой, элементом обряда.

Ранее сообщалось, что вакцину от рака кишечника начнут применять через два года.

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