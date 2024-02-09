Верховный суд разъяснил, можно ли вернуть подарки после расставания

Верховный суд России отказал в удовлетворении иска мужчины к бывшей возлюбленной — он пытался вернуть подаренный девушке iPhone, а также деньги, потраченные на ремонт ее квартиры и покупку бытовой техники. Об этом сообщает РАПСИ.

Мужчина вместе со своей материю пытались взыскать с девушки более 450 тыс. рублей, утверждая, что та обогатилась за их счет.

Верховный суд подчеркнул, что подарки во время ухаживаний — это часть личных отношений. Наличие подарков не подразумевает наличия гражданско-правовых обязательств между партнерами.

«Денежные средства и иное имущество не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения, если будет установлено, что они были переданы лицом, заведомо знавшим об отсутствии у него каких-либо обязательств перед получателем», — пояснили в суде.

Ранее Верховный суд подтвердил, что продавец не может менять цену товара в одностороннем порядке.