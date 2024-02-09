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Россиянам объяснили, есть ли польза от крабовых палочек

И.о. декана Лялина: крабовые палочки являются низкокалорийным продуктом

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Несмотря на то, что крабовые палочки не содержат крабового мяса, в них могут присутствовать белок, некоторые витамины и минералы. Об этом Life рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

«Однако часто они также содержат добавки, консерванты, красители и другие неполезные ингредиенты. Важно читать этикетки на упаковке, чтобы понимать, что именно вы употребляете. Основной ингредиент из добавок — это крахмал, за счет которого можно снизить себестоимость палочек», — уточнила эксперт.

По ее словам, этот продукт делают из рыбного фарша, однако, после всех промывок и обработок в нем уже не остаются ценные Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Плюсом крабовых палочек можно назвать то, что это низкокалорийный продукт. Лялина рекомендует есть их с овощами.

«Если у вас есть аллергия на морепродукты или другие проблемы с пищеварением, перед включением крабовых палочек в рацион рекомендуется проконсультироваться с врачом», — добавила она.

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева до этого говорила, что употребление крабовых палочек может спровоцировать повышение артериального давления и вызвать аллергическую реакцию.

Ранее специалист по питанию рассказала, как определить качество крабовых палочек по составу.

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