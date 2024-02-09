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В Тюменской области работница супермаркета сломала позвоночник, принимая товары

В Тобольске работница супермаркета сломала позвоночник, принимая товар

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Привет, Магнитовцы!/VK

В Тобольске сотрудница супермаркета получила тяжелую травму, принимая товар. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Тюменской области.

Инцидент произошел 6 января. Товаровед вышла к водителю-экспедитору, чтобы принять продукты. Тот из-за наледи на площадке товара не смог переместить молочную продукцию самостоятельно и попросил работницу магазина помочь. Женщина отказалась помогать, так как корзина с молоком была тяжелой, тогда водитель опустил гидроборт (устройство для подъема груза с уровня земли до уровня пола авто. — «Газета.Ru») в сторону площадки приема товара. Работница, увидев, что корзина с продукцией начинает съезжать, попыталась отойти в сторону, но упала. Ее придавила корзина с тяжелым товаром.

Женщине понадобилась помощь медиков: ей диагностировали компрессионный перелом позвоночника. После несчастного случая магазин, а также компания, занимающаяся перевозкой товара, привлечены к административной ответственности.

Ранее в Воронежской области шестерых рабочих придавило ящиками с яблоками.

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