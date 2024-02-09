Россиянам рассказали, как восстановить доступ к почте при утере пароля

Существуют несколько действенных способов восстановления доступа к почтовому ящику при утере пароля. О них «Газете.Ru» рассказала Ксения Кокорева, руководитель команды службы безопасности Почты Mail.ru.

Первый способ — восстановление пароля по резервным данным.

«Если у вас есть доступ к резервному номеру телефона или электронной почте, указанным при регистрации почтового ящика, вы можете запросить восстановление пароля через эти контактные данные. Для этого необходимо перейти на страницу входа в почтовый ящик и выбрать опцию «Восстановить пароль по номеру телефона» или «Восстановить пароль по электронной почте», а далее просто следовать инструкции», — объяснила эксперт.

Кроме этого, можно обратиться в службу поддержки почтового сервиса.

«Обычно на официальном сайте почтового сервиса есть контактные данные службы поддержки, где специалисты помогут восстановить доступ к аккаунту. Для восстановления необходимо заполнить анкету, в которой нужно указать данные о своем ящике максимально подробно. Также в анкете необходимо уточнить резервную почту, на которую поддержка сможет отправить ссылку для восстановления доступа. Как правило, это занимает от 7 до 24 часов: все зависит от сложности задачи», — добавила специалист.

По словам Кокоревой, возможно и восстановление через единую информационную систему.

«Служба поддержки может столкнуться с запросом на восстановление доступа к аккаунту, когда пользователь помнит лишь свои ФИО и дату рождения. В таких случаях важно помочь пользователю, но при этом не допустить ошибки — открыть доступ к чужому аккаунту. В такой ситуации нужно идентифицировать личность пользователя для установки реального владения ящиком. Восстановить такой аккаунт можно, например, подтвердив личность через сервис «Госуслуги». Пользователю необходимо заполнить специальную анкету для восстановления и согласиться на подтверждение личности через единую информационную систему. Такой способ полностью автоматизирован, поэтому его можно считать безопасным и высокотехнологичным: система сверяет данные из личного кабинета с данными из анкеты (ФИО, дату рождения, телефон и почтовый адрес). Однако он не всегда гарантирует восстановление доступа, поскольку некоторые ситуации требуют более детального рассмотрения», — подчеркнула IT-эксперт.

Чтобы иметь возможность быстро вернуть доступ к своему почтовому ящику в случае необходимости, лучшим вариантом будет регистрация аккаунта на реальные данные пользователя (ФИО, дата рождения и т.д.).

«Также наличие резервных номера телефона и электронной почты, указанные при регистрации, помогут быстро восстановить доступ к аккаунту и не потерять важную информацию. Помимо этого, важно не игнорировать оповещения от системы безопасности, следовать их рекомендациям и всегда помнить, что защита аккаунта — это работа двух сторон, сервиса и самого пользователя», — резюмировала она.

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