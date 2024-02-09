Врач назвала основные причины носовых кровотечений

Носовое кровотечение может быть симптомом местного повреждения носа или следствием заболеваний других органов и систем организма. Более подробно о причинах этого явления «Газете.Ru» рассказала врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» Асият Зиркуева.

Она отметила, что слизистая носа очень обильно снабжается кровью. Наибольшее скопление сосудов находится в зоне Киссельбаха, в передненижнем отделе перегородки носа, и 90% носовых кровотечений связанно именно с этой зоной.

К одной из самых частых местных причин носовых кровотечений врач отнесла холодный и сухой воздух. По ее словам, сухость приводит к высыханию слизистой, повышению ломкости стенок сосудов, особенно при чихании, растирании и удалении корок в носу.

«К называемым местным причинам также относятся: ушибы и травмы носа, в том числе, при неправильном отсмаркивании; неправильное применение спреев для носа (направление на перегородку); риниты (аллергический, медикаментозный, атрофический); послеоперационные кровотечения; образования полости носа и пазух (кровоточащий полип, ювенильная ангиофиброма носоглотки); искривление перегородки; инородное тело в полости носа; воздействие химических раздражителей», — рассказала Зиркуева.

К системным причинам, по ее словам, относятся: артериальная гипертензия; заболевания крови и плохая свертываемость крови (гемофилия, тромбоцитопения, лейкемия); беременность; телеангиэктазия (болезнь Рандю-Ослера); заболевания печени (цирроз, гепатит).

«Также к частым факторам носовых кровотечений относятся гипо- и авитоминозы, такие как: дефицит витамина С, витамина А (играет важную роль в питании эпителия слизистых носа), витамина К (участвует в функционировании свертываемости крови). Особенно важно отслеживать этот витамин у тех, кто активно занимается спортом», — добавила врач.

Кроме того, носовые кровотечения могут наблюдаться на фоне физических напряжений и перегрева организма (например, вследствие солнечного удара), а также при приеме антикоагулянтов и аспиринсодержащих препаратов, заключила специалист.

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