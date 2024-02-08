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В Пермском крае шесть человек госпитализировали после возгорания цистерн

В Пермском крае шесть человек пострадали во время возгорания цистерн

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Телеграм-канал «112»

В Пермском крае количество пострадавших во время возгорания цистерн возросло до шести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

О характере травм пострадавших не сообщается. Известно, что возгорание удалось локализовать.

Как сообщает Telegram-канал «112», пострадали семеро. Среди них дети шести и 11 лет. Некоторые из них получили не только ожоги, но и рваные раны. Часть из них отравились угарным газом.

В комментарии для РИА Новости представители РЖД сообщили, что данные о возгорании грузового поезда не соответствуют действительности. По словам сотрудников организации, на место направлен пожарный поезд.

До этого стало известно об одном пострадавшем, у которого диагностировали ожоги. Травмы он получил во время возгорания поезда после взрыва на газопроводе. Горят три цистерны и жилой дом.

Ранее на военной фабрике в Сербии произошел взрыв.

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