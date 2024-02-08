Московская школьница покурила электронную сигарету перед уроком и попала в больницу

В Москве девятиклассница попала в больницу с отравлением, покурив электронную сигарету в школе. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

По информации издания, инцидент произошел 7 февраля. Школьница почувствовала недомогание во время занятий — девушка покраснела и пожаловалась на самочувствие. Ей вызвали скорую помощь, медики приняли решение о госпитализации. У нее диагностировали отравление психотропным веществом.

Отец подростка рассказал, что школьница почувствовала себя плохо после того, как покурила в туалете электронную сигарету. По его словам, дочь не принимает никаких лекарственных препаратов.

Ранее школу, отстранившую мальчика за курение на уроке, привлекли к ответственности.