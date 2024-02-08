Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Московская школьница покурила электронную сигарету перед уроком и попала в больницу

В Москве школьница получила отравление после курения электронной сигареты

close
100%
Shutterstock

В Москве девятиклассница попала в больницу с отравлением, покурив электронную сигарету в школе. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

По информации издания, инцидент произошел 7 февраля. Школьница почувствовала недомогание во время занятий — девушка покраснела и пожаловалась на самочувствие. Ей вызвали скорую помощь, медики приняли решение о госпитализации. У нее диагностировали отравление психотропным веществом.

Отец подростка рассказал, что школьница почувствовала себя плохо после того, как покурила в туалете электронную сигарету. По его словам, дочь не принимает никаких лекарственных препаратов.

Ранее школу, отстранившую мальчика за курение на уроке, привлекли к ответственности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами