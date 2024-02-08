Политолог назвал сбор подписей избирателей проверкой компетентности кандидата

Профессионализм и компетенция Центризберкома России не вызывает никаких сомнений. Об этом, комментируя решение ЦИК об отказе Борису Надеждину в регистрации кандидатом на выборах президента страны, заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский

По его мнению, попытки оспорить требования процедуры проверки подписей избирателей, собранных кандидатами в президенты РФ, работают, в том числе против правового поля. Он считает, что это попытка дискредитировать компетентное решение власти.

«Сбор подписей — это очень сложная технологическая процедура, и она требует ресурсов и компетенции, а самое главное, она требует некой ответственности и воли», — сказал эксперт.

Потуремский напомнил, что сбор подписей существует во многих странах и многих действующих избирательных законодательствах. По его словам, он нужен, в том числе для проверки компетентности кандидата и его способности следовать определенным правилам, а также быть эффективным.

«Господин Надеждин этот экзамен не сдал. Были допущены ошибки. Причем прогноз о том, что что-то идет не так, можно было делать уже в ходе самой кампании и, к сожалению, это подтвердилось. К сожалению — с той точки зрения, что он остался только на уровне выдвижения и не стал кандидатом в предвыборный гонке», — сказал Потуремский.

Ранее сообщалось, что ЦИК России официально отказал Борису Надеждину в регистрации кандидатом на выборах президента страны. Отмечается, что решение сотрудники Центризбиркома объяснили высоким процентом брака в собранных политиком подписях избирателей.

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в избирательном бюллетене будет четыре кандидата на должность президента РФ.

Напомним, выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.