Очевидец, поймавший выброшенную из окна девочку в Казани, раскрыл подробности инцидента

Житель поселка Юдино в Казани, который выбросил с пятого этажа свою двухлетнюю дочь, пытался выкинуть из окна еще и сына. Об этом «Реальному времени» рассказал очевидец Альберт, который успел поймать девочку.

«Он берет одну девчонку, вот так прямо кидает. Я ее ловлю. Поймал и с ней в снег упал. Здесь люди были, я ее передал, и они ее в магазин занесли. <...> Мальчика тоже пытался выкинуть. Я ему говорю: «Не кидай, что ты делаешь, это же твой сын, как так можно?! Убери, — говорю, — ребенка внутрь». Он меня послушал и ушел», — сообщил он.

По словам мужчины, после этого ему удалось попасть в квартиру, где жили дети, и вынести из нее мальчика. Отца детей ему удалось задержать до приезда сотрудников полиции.

Мужчину задержала полиция, девочку госпитализировали — у нее диагностировали перелом руки и ушиб головного мозга. По данными СМИ, житель поселка снимает квартиру вместе с 20-летней девушкой, они воспитывают троих детей: двух приемных и одного родного, который родился около двух недель назад.

Ранее сообщалось, что крымский отец-педофил получил 20 лет колонии за надругательства над дочерями.