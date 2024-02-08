В Ленобласти ограничили проведение митингов из-за угрозы терактов

Оперативный штаб Ленинградской области ограничил проведение митингов и прочих протестных акций из угрозы терактов и провокаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

Как отмечается, запрет на массовые собрания продлится в регионе до 1 мая 2024 года.

Желающим публично выразить свое мнение предлагают обсуждать острые проблемы лично с вице-губернаторами и главами комитетов. Оперативную организацию подобных встреч поручил наладить губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

В конце января в Якутии местного жителя осудили за то, что он пересылал в соцсетях призывы к митингам в столице республики. Глава Якутии Айсен Николаев призвал местных жителей не реагировать на призывы и не выходить на несогласованный митинг.

До этого оппозиционные партии Италии потребовали провести расследование из-за видео, на котором сотни людей демонстрировали фашистское приветствие на митинге в Риме.

Ранее в Вашингтоне из-за митингующих эвакуировали сотрудников Белого дома.