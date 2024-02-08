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В российском городе мальчик впал в кому после удаления зуба в частной клинике

В Саратове мальчик впал в кому после удаления зуба в частной клинике

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Depositphotos

В Саратове мальчик впал в кому после удаления зуба в частной стоматологической клинике. Об этом рассказал региональный министр здравоохранения Олег Костин, передает »СарИнформ».

По информации издания, после удаления зуба в коммерческой клинике ребенок пожаловался на резкую боль, а также у мальчика поднялась температура примерно до 42 градусов.

Сообщается, что у ребенка развился остеомиелит, он впал в кому. Сейчас он находится в реанимации Саратовской областной больницы, медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.

«Делают все возможное, с Москвой консультируются», — сообщил Костин, передает издание.

Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

Ранее трехлетний ребенок выпил стакан водки и впал в кому.

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