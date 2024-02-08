На Ставрополье отравились школьники из оздоровительного лагеря

В Ессентуках отравилась экскурсионная группа, прибывшая на отдых в санаторий из Ивановской области. По факту случившегося Следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 6 февраля. За медицинской помощью обратились 23 ребенка и двое сопровождавших их взрослых. Педагог, сопровождавшая детей на отдыхе в беседе с изданием Ivanovonews рассказала, что 4 февраля дети ездили на экскурсию на Медовые водопады, где дети ели местную еду из кафе. Однако, сопровождающая не думает, что именно та еда стала причиной отравления, так как дети почувствовали себя плохо через сутки после визита на водопады.

«Ничего такого дети во время экскурсии не ели и не покупали. Поэтому не очень понятно, как мы могли отравиться во время этой экскурсии. У всех ребят были отдельные тарелки, стаканы, вся посуда одноразовая. Прямого обвинения я не могу сказать, но мое личное мнение, что мы отравились чем-то в санатории», — предположила педагог.

Родители отравившихся школьников направили обращение детскому омбудсмену Ставропольского края, главе Ессентуков, в Роспотребнадзор и главе СК РФ Александру Бастрыкину.

Ранее власти Вологодской области начали расследование массового отравления учеников школы.