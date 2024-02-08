Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

На Ставрополье отравились школьники из оздоровительного лагеря

В Ессентуках отравились 23 ребенка, отдыхающих в оздоровительном лагере

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

В Ессентуках отравилась экскурсионная группа, прибывшая на отдых в санаторий из Ивановской области. По факту случившегося Следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 6 февраля. За медицинской помощью обратились 23 ребенка и двое сопровождавших их взрослых. Педагог, сопровождавшая детей на отдыхе в беседе с изданием Ivanovonews рассказала, что 4 февраля дети ездили на экскурсию на Медовые водопады, где дети ели местную еду из кафе. Однако, сопровождающая не думает, что именно та еда стала причиной отравления, так как дети почувствовали себя плохо через сутки после визита на водопады.

«Ничего такого дети во время экскурсии не ели и не покупали. Поэтому не очень понятно, как мы могли отравиться во время этой экскурсии. У всех ребят были отдельные тарелки, стаканы, вся посуда одноразовая. Прямого обвинения я не могу сказать, но мое личное мнение, что мы отравились чем-то в санатории», — предположила педагог.

Родители отравившихся школьников направили обращение детскому омбудсмену Ставропольского края, главе Ессентуков, в Роспотребнадзор и главе СК РФ Александру Бастрыкину.

Ранее власти Вологодской области начали расследование массового отравления учеников школы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами