Британский Минздрав утилизирует несертифицированные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Это будет сделано, несмотря на просьбы благотворительных организаций передать медтехнику Украине, сообщила газета Financial Times.

В статье уточнили, что 6 682 аппарата Ventura представляют собой стратегический резерв интенсивной терапии COVID-19. Он был создан в апреле 2020 года, когда возникли опасения из-за возможной нехватки оборудования во время пандемии. Аппараты ИВЛ собираются разобрать и утилизировать к 1 апреля, так как они не имеют европейский знак качества — сертификацию CE.

По данным благотворительной организации из США The Afya Foundation, аппараты востребованы на Украине, больницы страны остро нуждаются в дополнительном медицинском оборудовании.

В середине января в оперативных службах заявили, что больницы Харькова переполнены ранеными бойцами ВСУ. По словам представителя оперативных служб, к такой ситуации привели большие потери украинской армии на Купянском направлении.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.