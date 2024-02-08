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В Британии утилизируют аппараты ИВЛ, несмотря на запрос Украины

FT: Минздрав Британии отказался передавать Украине несертифицированные ИВЛ

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Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Британский Минздрав утилизирует несертифицированные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Это будет сделано, несмотря на просьбы благотворительных организаций передать медтехнику Украине, сообщила газета Financial Times.

В статье уточнили, что 6 682 аппарата Ventura представляют собой стратегический резерв интенсивной терапии COVID-19. Он был создан в апреле 2020 года, когда возникли опасения из-за возможной нехватки оборудования во время пандемии. Аппараты ИВЛ собираются разобрать и утилизировать к 1 апреля, так как они не имеют европейский знак качества — сертификацию CE.

По данным благотворительной организации из США The Afya Foundation, аппараты востребованы на Украине, больницы страны остро нуждаются в дополнительном медицинском оборудовании.

В середине января в оперативных службах заявили, что больницы Харькова переполнены ранеными бойцами ВСУ. По словам представителя оперативных служб, к такой ситуации привели большие потери украинской армии на Купянском направлении.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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