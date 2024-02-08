В РПЦ связали вакцины с тайными силами и поклонением Сатане

Вакцины, маски, прививки, социальные сети являются проявлением деятельности тайных сил, которые через земных ставленников заставляют людей поклоняться Сатане. Таким мнением поделился митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, сообщает Telegram-канал телеканала «СПАС».

Евгений отметил, что маски, как и регистрация в соцсетях, являются специальной одеждой, элементом обряда. Он утверждает, что глава Всемирной организации здравоохранения — лишь марионетка, за которым стоят тайные силы.

«Искуситель посредством человеческого сообщества выстраивает такую систему управления людьми, чтобы они кланялись ему. «Я дам прививку — ты будешь жить», — сказал он.

До этого в РПЦ заявили о необходимости моратория на внедрение чипов в мозг. Об этом заявил секретарь синодальной комиссии по биоэтике протоиерей Александр Абрамов.

В РПЛ позже заявили, что исключение князя Александра Невского из списка святых на Украине — это политический заказ, выполненный «так называемой Православной церковью Украины (ПЦУ)».

Ранее в РПЦ призвали запретить мобилизацию многодетных отцов в мирное время.