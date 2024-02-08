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Врач: на поздних стадиях рака за пациентом должен постоянно наблюдать специалист

Врач Астраханцев: инкурабельная стадия рака должна постоянно контролироваться

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Depositphotos

Нахождение в специализированных учреждениях для пациентов с инкурабельной (поздней) стадией рака улучшает качество жизни благодаря постоянному врачебному контролю. Об этом в беседе с РИАМО сообщил онколог-химиотерапевт, заместитель главного врача клиники «Евроонко» Максим Астраханцев.

«Не всегда в домашних условиях возможно поддерживать требуемый уровень ухода и делать качественное обезболивание, что значительно ухудшает прогноз выживаемости. В некоторых случаях целесообразно начать раннюю паллиативную помощь — до окончательной постановки инкурабельности», — отметил специалист.

Он добавил, что родственники зачастую принимают решение забрать пациента домой, однако это заметно сокращает его жизнь.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) спрогнозировали, что к 2050 году число заболевших раком превысит отметку в 35 миллионов человек. Это на 77% больше, чем в 2022 году, когда было было зарегистрировано 20 миллионов новых случаев.

Исследователи отмечают, что такие изменения могут негативно повлиять на средний возраст мирового населения, его численность и прирост. Предполагается, что в развитых странах, таких как Великобритания и США, будет зафиксирован наибольший рост числа случаев заболевания.

Ранее онколог объяснил, какие обследования нужно проходить для выявления рака.

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