В Киеве могут переименовать проспект, на котором находилось посольство РФ

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 8 февраля городской совет переименует ряд столичных улиц в рамках «дерусификации». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В частности, речь идет о переименовании Воздухофлотского проспекта в проспект Воздушных сил Украины. За такое название выступают киевляне, выступает руководство Генштаба и ГУР, наши военные. Есть обращение от них. И этот вопрос мы уже обсуждаем давно», — сказал Кличко.

По словам киевского градоначальника, в обсуждении пора поставить точку.

О переименовании Воздухофлотского проспекта на Украине впервые заговорили в 2014 году. Тогда его хотели назвать в честь Степана Бандеры. Впоследствии поступали и другие предложения. Улицу предлагали назвать проспектом имени Исы Мунаева, проспектом Памяти жертв рейса МН17, а сам Кличко в сентябре 2015 года даже предлагал переименовать Воздухофлотский в честь российского политика Бориса Немцова.

На Воздухофлотском проспекте находилось посольство России на Украине, пока Киев не разорвал дипломатические отношения с Москвой.

Ранее сообщалось, что в Харькове переименуют более 60 топонимов из-за ассоциации с Россией.