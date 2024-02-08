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Власти ЯНАО выплатят девочке компенсацию за травму на пороге дома

Мэрия Лабытнанги выплатит упавшей у аварийного дома девочке 150 тыс. руб.

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В Лабытнанги суд обязал администрацию города выплатить компенсацию морального вреда девочке, получившей травмы после падения в заброшенном доме. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

Инцидент произошел в августе 2023 года. Девочка упала на крыльце аварийного дома после того, как под ней сломались ветхие перила.

После обращения в прокуратуру матери пострадавшей, ведомство провело проверку и установило, что доступ на аварийный объект не был ограничен. В связи с этим ведомство подало иск к городской администрации с требованием о взыскании морального вреда.

Суд постановил, что мэрия выплатит ребенку 150 тыс. рублей.

Ранее в Подмосковье пятилетняя девочка чуть не лишилась пальца из-за коляски.

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