Власти ЯНАО выплатят девочке компенсацию за травму на пороге дома

В Лабытнанги суд обязал администрацию города выплатить компенсацию морального вреда девочке, получившей травмы после падения в заброшенном доме. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

Инцидент произошел в августе 2023 года. Девочка упала на крыльце аварийного дома после того, как под ней сломались ветхие перила.

После обращения в прокуратуру матери пострадавшей, ведомство провело проверку и установило, что доступ на аварийный объект не был ограничен. В связи с этим ведомство подало иск к городской администрации с требованием о взыскании морального вреда.

Суд постановил, что мэрия выплатит ребенку 150 тыс. рублей.

Ранее в Подмосковье пятилетняя девочка чуть не лишилась пальца из-за коляски.