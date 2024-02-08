Кириенко ознакомился с планом строительно-монтажных работ центра «Воин»

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко ознакомился с планом строительно-монтажных работ центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин», который откроется на базе детского оздоровительного лагеря «Искра» в Запорожской области, сообщает Telegram-канал администрации региона.

В ходе рабочей поездки Сергею Кириенко рассказали, что все здания в лагере имеют значительные повреждения и требуют проведения капитального ремонта.

Региональные филиалы центра военно-патриотического воспитания «Воин» открылись в 12 субъектах Российской Федерации при сотрудничестве с Российским союзом боевых искусств.

В центрах молодежь от 14 до 35 лет проходит огневую и инженерную подготовку и обучаются технике организации связи.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею создания лагерей военно-патриотической подготовки и воспитания.