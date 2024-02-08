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На Кубани мужчина сломал водителю нос и проломил голову из-за конфликта на дороге

В Краснодаре мужчина проломил водителю голову из-за конфликта на дороге

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Телеграм-канал «ЧП Краснодар»

В Краснодаре конфликт на дороге закончился для одного из участников госпитализацией. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодар».

Как рассказал спутница пострадавшего мужчины, инцидент произошел 28 января на улице Восточно-Кругликовской.

«Водитель «Форд Фокус» из Воронежской области, сначала подрезал наш автомобиль, после чего вышел из машины и нанес водителю удар в голову, сломав височную кость и повредив нос», — рассказала женщина.

По словам автора сообщения, пострадавшему уже провели две операции, после которых пошли осложнения на зрение и слух.

На видео, опубликованном Telegram-каналом, агрессивный водитель «Форд Фокуса», ударив оппонента, пытается откупиться от него пятью тысячами рублей. Также агрессор заверяет мужчину, что с его носом не будет ничего страшного.

В пресс-службе полиции Краснодара сообщили, что проводят проверку по факту случившегося. Также там уточнили, что у пострадавшего была повреждена челюсть.

Ранее автомобилист сломал руку мужчине железной палкой во время дорожного конфликта в Краснодаре.

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