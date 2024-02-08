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Названа причина массовой драки на складе Wildberries в Электростали

«Осторожно, Москва»: массовая драка на складе Wildberries началась из-за бороды

Массовая драка на складе Wildberries в Электростали началась из-за бороды. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным канала, один из охранников сделал замечание работнику по поводу внешнего вида и бороды. Сотрудник, который следит за безопасностью на складе, потребовал от мужчины побриться. Словесная перепалка переросла в массовую драку, в которой участвовали больше 100 человек. В итоге всех причастных к драке задержали полицейские и доставили в отдел.

Потасовка произошла между работниками и охранниками. Прибывшая на место полиция установила 13 активных нарушителей общественного порядка, их провели на допрос. По данному факту была начата проверка.

Еще одна потасовка на складе Wildberries произошла в январе. Это склад в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга, где позже произошел масштабный пожар. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту драки.

Ранее сообщалось, что в Омске мужчина подрался с сотрудником Ozon из-за некачественного товара.

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