Врачи оценили идею сделать генетическую совместимость условием заключения брака

В Башкирии предложили разрешить заключать браки только при наличии справки о генетической совместимости молодоженов для рождения здоровых детей. Однако выявляемые патологии у эмбриона редко связаны с генетикой папы и мамы, считает врач акушер-гинеколог, специалист по репродукции и гинекологической эндокринологии Ольга Аттила. Нет гарантии, что у пары, которая вступила в брак со справкой, родятся здоровые дети, предупредила она в беседе с телеканалом «360».

Проявление генетического заболевания зависит от не только от предрасположенности, но и от конкретного случая, окружающей среды, образа жизни женщины и ее здоровья, отметила врач. По ее словам, большинство бесплодных пар имеют оптимальное сочетание генов, но при этом не могут иметь здоровых детей.

Полноценному развитию ребенка угрожают проблемы во время беременности, среди которых — хронические заболевания, нарушения гормонального фона и другие факторы.

«Конечно, есть заболевания, передающиеся по наследству. Но! Их же не 1-10-100-1000? Их гораздо больше, на что эти специалисты собрались тестировать пары? За чей счет?» — задалась вопросом Аттила.

Как объяснила врач-генетик Дарья Богданова, тестирование родителей подразумевает обследование на носительство моногенных заболеваний. По ее словам, если пара знает заранее, что они являются носителями общего гена, то они могут выбрать дальнейшее репродуктивное поведение: расстаться или провести процедуру ЭКО и диагностику эмбрионов на заболевание.

«Запрещать вступать в брак на законодательном уровне людям с носительством общих генов — неверно», — убеждена генетик.

Напомним, об идее сделать генетическую совместимость условием заключения брака, ссылаясь на «отдельных врачей», рассказал председатель комитета Госсобрания по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Салават Харасов. Глава Минтруда Башкирии Ленара Иванова назвала это предложение фашизмом.

Ранее стало известно, что аниматоров обяжут предоставлять справки от психиатра и нарколога.