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Wildberries проведет расследование после драки на складе в Подмосковье

Wildberries проведет внутреннее расследование из-за массовой драки на складе

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Компания Wildberries проведет внутреннее расследование в связи с дракой, произошедшей на складе в подмосковной Электростали. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.

Потасовка произошла между работниками и охранниками. Прибывшая на место полиция установила 13 активных нарушителей общественного порядка, их провели на допрос. По данному факту была начата проверка.

В компании подтвердили, что драка на самом деле была. Она произошла на территории логистического центра в Электростали. Никто не пострадал. Около 10 человек правоохранители доставили в местное отделение для выяснения обстоятельств. В Wildberries заверили, что проведут внутреннее расследование.

Служба безопасности совместно с прибывшими представителями полиции предотвратили дальнейшие разбирательства. Склад Электростали в настоящее время работает штатно.

Ранее сообщалось, что в Омске мужчина подрался с сотрудником Ozon из-за некачественного товара.

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