Россиянам посоветовали не покупать огурцы, чтобы «уронить» цены

С начала года в России заметно выросли цены на огурцы. За неделю их стоимость поднялась на 50–70 рублей. Это связано с разбалансировкой спроса и предложения, поэтому «уронить» цены на них можно, если россияне начнут покупать меньше овощей, отметил председатель Союза потребителей РФ Петр Щелищ. При этом он подчеркнул, что огурцы – не продукт первой необходимости, и их подорожание в несезон – это нормальный процесс.

«Очевидно, что огурцов стало меньше, а желание приобрести их у россиян осталось на прежнем уровне. Так что розничные торговцы, не желая, чтобы их полки остались пустыми, просто повышают их стоимость, удерживая часть потребителей от покупки», — пояснил Щелищ в беседе с Общественной Службой Новостей.

Зимой традиционно дорожают и другие овощи – к примеру, помидоры. По этой причине россияне в холодное время года обычно заменяют свежие овощи на засоленные, отметил эксперт. Однако он добавил, что понизить цены возможно – при падении спроса ситуация изменится.

«Если мы завтра резко сократим спрос на эти овощи, то цены на них существенно снизятся, поскольку данные товары не вечные, и они довольно быстро портятся. Соответственно, чтобы продать их поскорее, ретейлер снизит стоимость для потребителя», — объяснил глава Союза потребителей.

Напомним, в Минсельхозе отмечали, что стоимость помидоров и огурцов в стране обусловлена сезонными тенденциями. По прогнозу ведомства, цены на овощи в России начнут снижаться весной, когда на рынок начнет поступать новый урожай из парников.

Врач-диетолог ранее раскрыла, насколько важно включать в рацион несезонные овощи и фрукты.