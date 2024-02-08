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В Ленобласти мужчины проломили голову соседу, который был недоволен громкой музыкой

В Ленобласти мужчину избили его соседи, которые слушали музыку ночью под окнами

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В Ленинградской области мужчине проломили череп его соседи. Об этом сообщает 47news.

2 февраля житель поселка Дубровка Всеволожского района укладывал спать своего маленького ребенка. В это время во дворе несколько мужчин слушали громкую музыку. Родитель вышел на улицу, увидел автомобиль с открытыми дверьми, вытащил ключ из замка зажигания и бросил его в сторону компании, стоящей у подъезда.

Злоумышленники немедленно отреагировали, подошли к соседу и стали избивать его руками и ногами. В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в больницу. Врачи определили, что у мужчины сломан череп. Его жена, находящаяся в декрете, обратилась в полицию и сообщила, что у дома на Ленинградской улице трое мужчин избили ее мужа.

К настоящему времени правоохранители уже возбудили о дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и задержали одного из подозреваемых.

Ранее в Петербурге двое мужчин напали на подростков и избили их во дворе школы.

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