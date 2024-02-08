Врач рассказала, как пожилым укрепить свой иммунитет

Для укрепления иммунитета пожилым людям важно правильно питаться, наладить сон, заниматься физической активностью и снизить стресс. Об этом «Москве 24» рассказала главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.

Помимо этого, специалист советует им избегать мест, где они могут заразиться и заболеть.

«Желательно использовать индивидуальные средства защиты, не контактировать с больными людьми. В отношении острых респираторных инфекций пожилым рекомендована своевременная иммунизация против гриппа, пневмококковой инфекции и других», — сказала она.

По ее словам, в рацион питания стоит включать продукты с содержанием белка (бобовые, рыба, курица), клетчатки (овощи и фрукты), а также витаминов A, D, C и E, а также железа.

«Витамин A содержится в моркови, сливочном масле, печени трески, кураге и чернике. Витамин D можно получить из рыбы и яиц, а витамин C – из цитрусовых. Витамин E содержится во многих продуктах, в основном растительного происхождения. С возрастом есть склонность к железодефицитной анемии, поэтому важно употреблять мясо», — заключила Рунихина.

Эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова до этого говорила, что брокколи является одним из самых питательных и полезных овощей, который поможет укрепить иммунную систему благодаря содержанию витамина C.

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