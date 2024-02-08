В Красноярске мужчину приговорили к сроку за подготовку диверсии

Красноярский краевой суд приговорил 23-летнего россиянина за сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ) и подготовку диверсии. Об этом сообщили в пресс-службе судов Красноярского края.

По данным суда, молодой человек через интернет связался с сотрудниками СБУ. Они поручили ему сфотографировать объекты инфраструктуры Красноярского края, а также поджечь и взорвать железнодорожные объекты региона.

Также подсудимый собрал и передал СБУ информацию о расположении российских войск в городе Харцызске Донецкой области, где он ранее сам проживал.

Однако впоследствии мужчину задержали. Суд признал его виновным в государственной измене и приготовлении к диверсии и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет в колонии строгого режима.

18 января Верховный суд Крыма приговорил готовившего диверсию на объекте энергетики на полуострове. По данным следствия, мужчина по заданию Главного управления разведки (ГУР) Украины фотографировал один из объектов жизнеобеспечения населения для дальнейшего его подрыва. В итоге мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в отношении жительницы Ижевска возбудили уголовное дело за участие в украинской организации.