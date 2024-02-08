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Названа категория людей, которым не стоит пить кофе с молоком

Врач Арзамасцев: желающим похудеть не стоит пить кофе с молоком

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Людям, которые хотят избавиться от лишнего веса, не стоит пить кофе с молоком и различными добавками. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Он пояснил, что в этом случае кофе может выступать полноценным приемом пищи и будет повышать общее потребление калорий за день.

«Молоко в кофе выступает как фактор калорийности. Часто в него также добавляют сиропы, сахар. Все это, конечно, будет еще больше увеличивать калорийность напитка, и на фоне этого может расти вес», — сказал врач.

По его словам, употребление кофе с добавками стоит ограничивать.

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева до этого говорила, что кофе может улучшить мозговую деятельность и память за счет того, что он усиливает кровообращение и микроциркуляцию. Для достижения положительного эффекта эксперт рекомендовала пить одну-две чашки кофе в день между приемами пищи.

При этом она предупредила, что злоупотреблять данным напитком не стоит, потому что он может нарушить процесс усвоения магния, кальция, железа и цинка, которые нужны для поддержания здоровья и иммунного статуса человека.

Ранее врач оценил, может ли кофе натощак навредить слизистой желудка.

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