Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Казахстане в желудках двух иностранцев нашли почти 300 контейнеров с наркотиками

В аэропорту Актау иностранцы пытались провезти в желудках более 2 кг наркотиков

close
100%
КНБ Казахстана

Почти 300 контейнеров с наркотиками нашли в желудках двух иностранцев в аэропорту Актау. Об этом сообщило Казахское телеграфное агентство (КазТАГ).

По данным пресс-службы комитета национальной безопасности (КНБ), все случилось еще 24 января. В здании аэропорта задержали двух иностранцев, которых отвели на проверку. Рентгеноскопическое исследование брюшной полости этих пассажиров показало, что у них в желудках есть инородные предметы.

В итоге из иностранцев достали 295 контейнеров, содержащих наркотики опийной группы. Общий вес веществ составил более 2 кг.

Таким образом сотрудники пресекли канал поставки наркотиков в Казахстан так называемыми «глотателями».

Суд арестовал перевозчиков. По данному делу проводится досудебное расследование по статье «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено», заключило агентство.

Ранее в Москве арестовали женщин-курьеров и организатора контрабанды 1 кг кокаина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами