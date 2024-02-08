В Казахстане в желудках двух иностранцев нашли почти 300 контейнеров с наркотиками

Почти 300 контейнеров с наркотиками нашли в желудках двух иностранцев в аэропорту Актау. Об этом сообщило Казахское телеграфное агентство (КазТАГ).

По данным пресс-службы комитета национальной безопасности (КНБ), все случилось еще 24 января. В здании аэропорта задержали двух иностранцев, которых отвели на проверку. Рентгеноскопическое исследование брюшной полости этих пассажиров показало, что у них в желудках есть инородные предметы.

В итоге из иностранцев достали 295 контейнеров, содержащих наркотики опийной группы. Общий вес веществ составил более 2 кг.

Таким образом сотрудники пресекли канал поставки наркотиков в Казахстан так называемыми «глотателями».

Суд арестовал перевозчиков. По данному делу проводится досудебное расследование по статье «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено», заключило агентство.

Ранее в Москве арестовали женщин-курьеров и организатора контрабанды 1 кг кокаина.