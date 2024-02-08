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Четверых человек, включая двоих детей, ищут спасатели после схода оплывины в Алма-Ате

В Алма-Ате оползень объемом 3200 кубометров сошел на жилые дома, идут поиски

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В крупнейшем городе Казахстана сошла оплывина объемом 3200 кубометров в микрорайоне Тау-Самал около двух часов ночи. Как пишет Telegram-канал ORDA, по предварительным данным, оползень сошел из-за переувлажнения грунта техногенного характера — произошел прорыв трубы холодного водоснабжения.

Когда спасатели прибыли на место ЧП, выяснилось, что в двух пострадавших домах находилось четверо человек, из них двое — дети. Сейчас их ищут. На место происшествия прибыло руководство Департамента по чрезвычайным ситуациям города (ДЧС). Спасатели пока только производят обследование.

Жителей ближайших домов эвакуировали. Для них выделили пункт размещения, но позже люди разъехались к друзьям и родственникам.

Сообщается, что для пострадавших и их близких работает психологическая группа ДЧС.

Объем сошедшего оползня оценили в 3200 куб. м.

«На месте происшествия задействованы силы и средства ГУ «Казселезащита», «Служба спасения 109» города Алматы, Республиканский оперативно-спасательный отряд, ДЧС г. Алматы, воинской части 28237 МЧС, бригада скорой медицинской помощи, акимат Медеуского района в количестве свыше 160 человек и 30 единиц техники», — указывается в сообщении Департамента по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечают специалисты «Казселезащиты», оплывина — это полоса маломощного слоя почвы глубиной до метра, смещенная под действием силы тяжести вниз по склону вследствие насыщения талыми, дождевыми или грунтовыми водами до грязеподобного состояния.

До этого оползень на юго-западе Китая накрыл селение и более 40 человек. Сообщается, что стихийное бедствие произошло в районе города Чжаотун.

Ранее деревня в Дании оказалась под угрозой уничтожения токсичным оползнем.

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