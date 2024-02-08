Австрия ведет расследование в отношении экс-главы Нацбанка Украины

Прокуратура Австрии начала расследование в отношении бывшего руководителя Нацбанка Украины Кирилла Шевченко по подозрению в отмывании денег. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

В январе 2023 года украинское издание «Страна.ua» сообщило о том, что Шевченко обратился к австрийским властям с просьбой о предоставлении убежища, объясняя это политическим преследованием на родине. По информации австрийского издания Standard, заявление до сих пор остается без рассмотрения.

В октябре 2022 года Шевченко ушел в отставку, сославшись на проблемы со здоровьем, а позднее был объявлен в международный розыск по подозрению в хищениях в «Укргазбанке» и заочно арестован. По версии следствия, в период с 2014 по 2019 год руководство «Укргазбанка» заключило 52 фиктивных договора с «агентами», которые якобы привлекали крупных клиентов в банк, переведя более 206 миллионов гривен (более 5,5 миллиона долларов) за их «услуги».

Среди пятерых основных фигурантов подозреваемых был и бывший глава Нацбанка, который на момент преступления занимал должность председателя правления «Укргазбанка». Шевченко назвал обвинения против него «политически мотивированными и искусственно созданными на скорую руку, не имеющими подтверждений и разваливающимися при объективном судебном разбирательстве». Его также обвинили в создании преступной организации.

СМИ также писали со ссылкой на источники в банковских кругах, что офис Зеленского был недоволен ростом инфляции в стране и девальвацией национальной валюты. Как заявил собеседник, в аппарате президента хотят, чтобы НБУ печатал гривну, помогая этим пополнять госбюджет, и не видят противоречий в этих задачах. Он указал, что сначала в офисе Зеленского были споры, а затем они переросли в конфликты.

Ранее международные резервы Украины снизились на $2 млрд за январь.