В Эквадоре разрешили эвтаназию

Конституционный суд Эквадора вынес решение в пользу декриминализации эвтаназии, он провозгласил конституционное право людей на эту процедуру «из-за сильных страданий, возникших в результате серьезной и необратимой травмы или неизлечимого заболевания. Об этом пишет El Pais со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд семью голосами «за» и двумя «против» постановил, что статья 144 уголовного кодекса Эквадора, предусматривающая тюремный срок за убийство, не сможет применяться к медикам, проводящим эвтаназию.

Минздрав южноамериканского государства теперь должен разработать регламенты проведения эвтаназии. На это ведомству выделили два месяца. Также уполномоченный по правам человека должен подготовить за полгода закон об эвтаназии, который затем рассмотрит ассамблея.

Решение суда связано с конкретным случаем 42-летней женщины по имени Паола Ролдан. Она страдает боковым амиотрофическим склерозом. Она парализована на 95% уже семь месяцев и может жить только на аппарате искусственной вентиляции легких.

В прошлом году СМИ писали, что в Канаде могут разрешить эвтаназию женщине с тяжелым РПП.

Ранее в австралийской Канберре допустили введение эвтаназии для подростков.