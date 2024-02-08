Россиян предупредили о самых частых симптомах ишемической болезни сердца

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) — лидер списка сердечно-сосудистых заболеваний в России. За последние годы серьезный недуг заметно помолодел, поражая 35–40-летних людей. Сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиника» Кирилл Лахмай рассказал «Газете.Ru», почему возникает ИБС, и по каким симптомам ее можно заподозрить.

Врач привел статистику Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по распространенности ишемии сердца, согласно которой с 2000 по 2023 год заболеваемость ИБС во всем мире выросла почти в пять раз.

«Ишемическая болезнь сердца развивается из-за нарушений кровоснабжения сердца, как правило, в результате атеросклероза сосудов: образующиеся на стенках коронарных артерий бляшки закупоривают сосуды, нарушается кровоток, возникает кислородное голодание. Прогрессирование болезни может привести к очень тяжелым последствиям — инфаркту миокарда (острая форма ишемии) и даже летальному исходу», — рассказал Лахмай.

Рассматривая симптоматику ИБС, специалист обратил внимание на интенсивную резкую боль за грудиной, отдающую в левую руку или под лопатку, сильное жжение в груди, учащенное сердцебиение, частые головокружения и утомляемость. Так проявляет себя острая форма болезни. При хронической ишемии (стенокардия) боль менее выраженная, возникает приступами, при этом у больного наблюдаются постоянная одышка и скачки давления.

К провоцирующим факторам развития ишемической болезни сердца сердечно-сосудистый хирург отнес: повышенное артериальное давление, которое очень важно постоянно контролировать при помощи тонометра; повышенный уровень «плохого» холестерина в крови (липопротеины низкой плотности), вызывающий образование атеросклеротических бляшек на стенках сосудов и их закупорку; пол пациента (по наблюдению врачей, ишемией чаще всего страдают мужчины); генетическая наследственность (ИБС в основном передается по мужской линии); сахарный диабет; избыточный вес.

«На некоторые из этих факторов, например наследственность, мы, к сожалению, не можем повлиять, но в наших силах предотвратить развитие болезни и тем более ее серьезные осложнения. Достаточно ежедневно придерживаться простых мер профилактики», — отметил врач.

По его словам, это, в частности: сбалансированное питание, физическая активность, отказ от вредных привычек и своевременная диагностика, которую необходимо проходить раз в год, даже если ничего не беспокоит.

Ранее россиянку с инфарктом шесть часов не могли доставить в больницу.