Офтальмолог назвала причины ощущения песка в глазах

Одна из распространенных офтальмологических жалоб — это «ощущение песка в глазах». Также некоторые люди могут субъективно жаловаться на чувство рези, жжения, дискомфорта, инородного тела, сухость. О том, из-за каких причин могут возникать такие ощущения, «Газете.Ru» рассказала врач-офтальмолог, врач-микрохирург, врач лазерный хирург «СМ-Клиника», к.м.н. Светлана Миргородская.

По словам врача, такое может наблюдаться из-за раздражения или воспаления слизистой оболочки глаза — конъюнктивы и/или роговицы. А вот причины этому могут быть разные. Одной из самых распространенных является синдром сухого глаза.

«Он может быть связан с изменением состава слезы вследствие дисфункции мейбомиевых желез, гормональном дисбалансе, воспалительном поражении желез, отвечающих за слезопродукцию, нарушения рефлекса моргания при постоянной зрительной работе на близком расстоянии (за компьютером, в телефоне, в процессе чтения, с мелкими деталями и т.д.)», — рассказала Миргородская.

Также, по ее словам, часто возникновению синдрома сухого глаза сопутствует регулярное ношение контактных линз, а точнее нарушение правил их эксплуатации (нерегулярное санирование, неправильное снятие/надевание).

Еще одной причиной являются бактериальные, вирусные и аллергические патологии переднего отрезка глаза, такие как конъюнктивит, блефарит, кератит. Как отметила специалист, они часто сопровождаются не только чувством песка, рези, жжения, но и покраснением глаз, зудом, слезотечением и отделяемым из глаз, светобоязнью.

«Также неприятные ощущения в глазах могут возникать при такой патологии, как лагофтальм. Это неполное закрытие век во время сна или состояние, возникающее при парезе/параличе мышц век, которые не дают сомкнуть веки, или в послеоперационном периоде, например, после блефаропластики или хирургии птоза век», — добавила офтальмолог.

Кроме того, такие ощущения могут быть следствием побочного эффекта от приема ряда медикаментов. В частности, некоторые капли для глаз, содержащие стабилизирующие консерванты, могут также усиливать сухость, и прием некоторых пероральных средств, например, противозачаточных и антигистаминных средств, рассказала специалист.

Другая распространенная причина, по словам Миргородской, — механическое травмирование глазного яблока, или попадание инородного тела (стружки, окалины, соринки, насекомого и т.д.). Но ощущение песка в глазах, как правило, в таких ситуациях является вторичной жалобой, а чаще беспокоит резкое болевое ощущение или резь в глазу, а также слезотечение и светобоязнь.

«Если вас беспокоит чувство «песка» в глазах, то стоит обратиться к офтальмологу, чтобы точно установить причину и получить грамотное лечение», — резюмировала специалист.

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