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Опубликован снимок циклона «Ольга»

«Роскосмос» показал снимок циклона «Ольга», вызвавшего снегопад в Москве

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«Роскосмос»

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок циклона «Ольга», вызвавшего обильный снегопад в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале.

В публикации отмечается, что циклон образовался на юге Гренландии и движется в сторону Поволжья. В Москве пик «Ольги» ожидается сегодня.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что 7 февраля, в Москву придет циклон «Ольга». Он не обрушит на столицу сильные снегопады, так как у него «иссяк запал», из-за чего осадки ожидаются небольшие.

В Москве в среду пройдет умеренный снег, но до конца недели погода будет постоянно меняться, добавил синоптик. Ближе к выходным, по его словам, вернутся морозы до 15-17°C ниже нуля.

Потепление и похолодание будут чередоваться в столице на протяжении всего февраля, снег пролежит долго, заключил Шувалов.

Синоптики ранее предупредили москвичей о сильном похолодании – к концу недели морозы могут достигнуть 21°C. Жителям Подмосковья спрогнозировали в конце недели смешанные осадки, в том числе – ледяной дождь.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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