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В Башкирии назвали фашизмом идею отказывать в браке без справки о совместимости генов

В Башкирии сочли фашизмом идею не расписывать без справки о совместимости генов

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Depositphotos

Министр семьи, труда и социальной защиты Башкортостана Ленара Иванова прокомментировала предложение принимать заявление молодоженов только при наличии справки о совместимости генов. Об этом сообщает «РБК Уфа».

Чиновница назвала идею фашизмом. По мнению Ивановой, такая инициатива находится «на грани фола».

«Хотя я вас понимаю, мне тоже очень хочется, чтобы рождались здоровые дети. Но это прям Спарта», – поделилась мнением представитель власти.

Об идее сообщил председатель комитета Госсобрания по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Салават Харасов.

По его словам, «отдельные врачи» предложили обязать будущих супругов предоставлять ЗАГСу не только стандартный набор документов, но и справку о генетической совместимости. Если пара не предоставит бумагу, то брак влюбленные заключить не смогут. Цель инициативы – обеспечить здоровье будущего потомства.

Ранее депутат Виталий Милонов предложил наказывать россиян штрафами и отправкой в зону СВО за разводы.

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