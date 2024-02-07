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В диспетчерской службе назвали причину взрыва на Воткинском заводе

ТАСС: взрыв под Ижевском произошел при плановых испытаниях ракетных двигателей

Взрыв на Воткинском заводе в Ижевске, видео с которым разошлось в сети, произошел в ходе испытаний ракетных двигателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на единой дежурной диспетчерской службе Завьяловского района.

«Было обращение от Воткинского завода, было испытание ракетных двигателей. Это не ЧП, плановое (мероприятие, — «Газета.Ru»)», — заявили там.

До этого жители Удмуртии заявили о мощном взрыве и столбе огня и дыма рядом с административным центром региона. Пользователи социальных сетей пишут, что взрыв произошел на полигоне «Воткинского машиностроительного завода». Они предположили, что взрыв возле поселка Ягул, возможно, связан с некими испытаниями.

Telegram-канал Baza сообщил, что представители Воткинского завода изначально сообщили местному МЧС, что причиной мощного взрыва стали испытания на данном заводе.

Ранее в сети появилось видео атаки дрона на газовый терминал компании «Новатэк» в порту Усть-Луги.

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