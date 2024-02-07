На Воткинском заводе в Ижевске объяснили взрыв испытаниями

Причиной мощного взрыва в окрестностях Ижевска стали испытания на Воткинском заводе, который производит технику военного и гражданского назначения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, такую информацию представители завода изначально сообщили местному МЧС.

До этого жители Ижевска заявили о мощном взрыве и столбе огня и дыма рядом с административным центром региона. Пользователи социальных сетей пишут, что взрыв произошел на полигоне «Воткинского машиностроительного завода». По их словам, взрыв, случившийся возле поселка Ягул, возможно, связан с испытаниями ракетных двигателей. Официальной информации пока не поступало.

21 января на объектах критической инфраструктуры в Ленинградской области ввели режим повышенной готовности. Этому предшествовали взрывы и пожар на терминале «Новатэк — Усть-Луга» на территории региона. Произошедшее объяснили атакой украинского БПЛА самолетного типа.

Ранее в Брянской области сообщили о попытке атаки украинского БПЛА.