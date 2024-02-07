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В Забайкалье прогнозируют дефицит осадков с февраля по апрель

В Забайкалье синоптики прогнозируют дефицит осадков в феврале и начале весны

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Depositphotos

Синоптики Забайкальского края поделились предварительным прогнозом для региона на весну во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Об этом сообщает Chita.ru со ссылкой на администрацию Читы.

В феврале и марте осадков выпадет меньше климатической нормы. Снег стоит ожидать только во второй и третьей декадах марта, но он будет небольшим и пройдет только в отдельные дни.

«Средняя месячная температура воздуха в апреле ожидается около климатической нормы (+1... +2 °С), как и в мае (+10... +11 °С)», – сообщается в публикации.

В апреле количество осадков будет меньше нормы, в мае этот показатель будет наоборот, выше нормы.

Ранее синоптики предупредили москвичей о возвращении суровых январских морозов.

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