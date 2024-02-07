Братьев-кубанцев будут судить за серию краж почти на 100 млн рублей

На Кубани двух братьев-рецидивистов будут судить за серию краж почти на 100 млн рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По версии следствия, на протяжении года ранее судимые братья из города Лабинска проникали в дома, взламывая окна и двери, а затем похищали оттуда имущество с целью дальнейшей продажи. Полицейские предварительно установили причастность одного брата к 20 эпизодам, а второго — к 4. При этом один из них обвиняется также в нарушении установленных судом ограничений и незаконном обороте наркотиков.

«Среди похищенного – антиквариат, электроинструменты, электроника, бытовая техника, пневматическое оружие, мотоцикл», — сообщили в ведомстве.

Общая сумма ущерба, причиненная действиями злоумышленников, составила 98,3 млн рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Ранее пенсионер сдал в ломбард найденный на улице телефон и стал фигурантом уголовного дела.