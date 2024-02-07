Студента из Карелии осудили на девять лет за подстрекательство к госизмене

Карельский студент получил срок после призывов переходить на сторону ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Петербурга.

По версии правоохранителей, молодой человек предлагал людям вступать в Вооруженные силы Украины для участия в боевых действиях. В этот период его деятельность не была успешной. В отношении студента возбудили уголовное дело.

«Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Андрея Васюренко, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 33 - ст. 275 УК РФ. Дело слушалось в закрытом режиме на выездном заседании в Карелии», – сообщается в публикации.

Суд признал учащегося виновным в подстрекательстве к госизмене и назначил наказание в виде лишения свободы на девять лет. При этом 2,5 года осужденный проведет в тюрьме, остальные в колонии строгого режима.

Известно, что молодой человек учился в Петрозаводске в Речном училище.

Ранее в Чувашии завели уголовное дело о госизмене в пользу Украины.