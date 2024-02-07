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Пассажир упал на пути в петербургском метро, движение временно остановили

Mash: в Петербурге пассажир упал на пути в метро

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Телеграм-канал Mash на Мойке

В Петербурге пассажир упал на пути на синей ветке метро. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на синей ветке, и в результате движение остановилось на участке от станции «Удельной» до «Парнаса». Вестибюли временно работали только на выход.

Сообщается, что упавший на пути пассажир жив и его уже эвакуировали на платформу. Информации о его состоянии не поступало, данные об обстоятельствах и причинах инцидента не уточняются. Движение поездов восстановили.

До этого в Петербурге эскалатор засосал одежу девушки, которая вопреки строгому запрету спускалась сидя на станции метро «Петроградская». На кадрах видно, как петербурженку прижало к полу.

Ранее человек упал на рельсы в московском метро.

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