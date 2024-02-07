Подруга чеченки Седы Сулеймановой заявила, что девушку могли убить

Чеченку Седу Сулейманову, которую родственники нашли в Санкт-Петербурге в прошлом году и вывезли в Чечню, могли убить. Об этом «Газете.Ru» рассказала ее подруга Елена Патяева. Девушка отметила, что «шокирована» из-за слухов о возможной смерти подруги и надеется, что после заявления правозащитников власти республики дадут официальный ответ или проведут проверку.

«Я полностью поддерживаю то, что правозащитники выложили заявление [о возможном убийстве Седы], потому что только так мы сможем узнать, правдивы ли слухи. Смысл заявления в том, чтобы вынудить дать нам какой-то официальный ответ, потому что ходят слухи, что ее убили. Поскольку речь идет о моем друге, я в очень сильном стрессе нахожусь, я шокирована всеми этими слухами, новостями, и я уже просто не знаю, чему тут можно верить, чему нельзя. Мне очень важно сейчас получить какой-то официальный ответ, чтобы официальная проверка была проведена. Если она жива, пусть хотя бы снова запишут с ней видео, просто подтверждающее факт того, что она живет и дышит. Если она убита, пусть преследуют ее убийц, пусть эти люди никогда уже больше не будут жить спокойно, пусть их посадят, пусть они ответят перед законом. Жива она или не жива, в любом случае необходима сейчас огласка, необходимо, чтобы была проведена проверка, расследование», — сказала она.

Патяева подчеркнула, что с момента похищения Сулеймановой в августе 2023 года с ней не было никакой связи. Она уверена, что будь у девушки возможность написать кому-то из друзей или своему молодому человеку, она бы ей воспользовалась.

«Как похитили, никакой прямой связи, никакого контакта с ней не было, потому что ее телефон остался дома. Даже если бы этот телефон не остался бы дома, все равно у нее бы его отняли. Она знает мой аккаунт, аккаунты наших общих друзей, она знает о контакте своего парня. Все наши контакты она знает, не говоря уже о контактах правозащитников. Поэтому если бы у нее была возможность воспользоваться телефоном, чужим, чьим-то, как-то, если бы она жива была и у нее был в руках телефон, она бы обратилась и ко мне, и к своему парню, и к правозащитникам, и к нашим общим друзьям. Будь у нее такая возможность, она бы воспользовалась», — добавила она.

По словам Патяевой, речь может идти об «убийстве чести» со стороны родственников Сулеймановой, поводом для которого стал факт отъезда девушки в Санкт-Петербург и ее отношения с женихом.

«Если она не выходит на связь больше, чем полгода, то для меня это серьезный повод реально бояться за ее жизнь, бояться, что ее просто убили. И поскольку я знаю, что «убийство чести» — это вещь, которая там практикуется, и поводом для «убийства чести» уже является просто то, что она уехала и жила в Питере со своим женихом. Хотя это действительно ее жених, у них очень серьезные отношения, они планировали свадьбу, планировали уже детей заводить, но после свадьбы, для ее родственников это является поводом для убийства», — заключила она.

7 февраля Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на два независимых друг от друга источника правозащитников сообщил, что Седу Сулейманову, насильно вывезенную из Петербурга в Чечню, могли убить родственники.

Сулейманова сбежала из дома в Чечне после конфликта с семьей, которая хотела выдать девушку замуж против ее воли. Ей удалось переехать в Санкт-Петербург, однако в августе 2023 года ее нашли родственники, которые приходили с угрозами к ней на работу и требовали вернуться домой. В итоге сотрудники полиции пришли к Сулеймановой домой и забрали ее в отдел по обвинению в краже, после чего передали чеченским силовикам.

Позднее чеченский омбудсмен Мансур Солтаев опубликовал видео с девушкой из дома ее родственников — он утверждал, что она пребывает в «хорошем расположении духа», рада находиться рядом с родными и не имеет жалоб. С тех пор никакой информации о ней в печати не появлялось.

Ранее во Внуково задержали чеченку Селиму Исмаилову, которая сбежала от семьи из-за домашнего насилия.